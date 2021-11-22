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Giriş Tarihi: 22.11.2021 13:25

Korsan taksiye geçit yok! Şoföre de yolcuya da ceza!

DHA
Korsan taksiye geçit yok! Şoföre de yolcuya da ceza!

İstanbul'da taksicilere yönelik yapılan denetimde yakalanan korsan taksiciye 6 bin 700 lira, müşterisine ise 446 lira ceza kesildi. Korsan taksicilik yaptığı iddiasını reddeden sürücü, yolcunun arkadaşı olduğunu iddia etti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Büyükdere Caddesi'nde taksicilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Kısa mesafelerde yolcu almayan, yolcu seçen, taksimetre açmayan sürücülerin belirlenmesi ve cezalandırılmasına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde ayrıca çalışma izin belgesi, ruhsat ve emniyet kemeri kontrolleri de yapıldı. Emniyet kemeri takmayan bir taksiciye 144 liralık cezai işlem uygulandı.
Sivil trafik ekiplerinin denetim sırasında şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilin korsan taksi olarak kullanıldığı tespit edildi. Otomobil sürücüsüne korsan taksicilikten 6 bin 700 lira, yolcuya da 446 lira ceza kesildi. Trafikten menedilen otomobil ise çekiciyle otoparka götürüldü. İsmini vermek istemeyen sürücü, korsan taksicilik yaptığı iddiasını reddederek "Arkadaşı aldım, buraya getirdim, başka bir şeyim yok. Oğlumun arabası. Bugün boştum, onun için getirdim. Ehliyet ruhsat aldılar, polis net bir şey söylemedi" dedi.

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Korsan taksiye geçit yok! Şoföre de yolcuya da ceza!
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