Koruma kararı aldırdığı kocasını öldürdü

ANKARAKeçiören'de 27 yaşındaki Selda Genç, kocası Akif Genç'i göğsünden vurdu. Ardından da ambulansı aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, kocanın öldüğünü belirledi. Eve gelen polislere kapıyı açan Selda Genç, "Eşimi ben vurdum, beni götürün" dedi. Kadın, olay yerinde gözaltına alındı. Kadının bir süre önce kocasına yönelik koruma kararı aldırdığı ortaya çıktı. Akif Genç'in 25 farklı suç kaydı olduğu tespit edildi. Selda Genç'in ise 'Uyuşturucu madde kullanma', 'Taksirle yaralama' gibi suçlardan 7 adet suç kaydı çıktı.