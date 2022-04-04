Koruma kararı aldırdığı kocasını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı

Ankara'nın Keçiören ilçesinde 27 yaşındaki Selda Genç, tartışma nedeniyle 31 yaşındaki kocası Akif Genç'i göğsünden vurarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Akif Genç'in hayatını kaybettiğini belirlerken Selda Genç ise gözaltına alındı. Genç kadının bir süre önce eşine yönelik koruma kararı aldığı öğrenilirken, Akif Genç'in 'Kasten yaralama', 'Tehdit' ve 'Hakaret' gibi suçlardan 25 farklı suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

'BENİ ÖLDÜRMESİNDEN KORKTUM'

Selda Genç, ifadesinde eşi ve kayınvalidesi ile birlikteyken tartışma çıktığını söyleyerek silahı elinden almaya çalıştığını kaydetti. Genç, "Tartışma üzerine silahı eşimin elinden almak isterken patladı. Eşimin beni öldürmesinden korktum. Kasten olmadı, kimseye bir şey olmasın diye yaptım" dedi.