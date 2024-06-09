Koruma kararına rağmen tehdit edip alıkoymaya çalıştı

İstanbul Kadıköy'de yaşandı. 38 yaşındaki Özlem S. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde Mart ayında bir eğitime katıldı. Genç kadın, konferanstan çıktıktan sonra 37 yaşındaki eski erkek arkadaşı Hakan S. yolunu kesti.

JANDARMA ARACINA KAÇIP KURTULDU

"Gideceğiz" diyerek hastane bahçesinde eski sevgilisinin kolunu tutan Hakan S, kadın dirense de bir banka zorla oturtup, "Senden ve senden olanları, hepinizi öldüreceğim. Seni buradan alana kadar işini bitiririm" dedi. Tehdit ve hakaretlere maruz kalan Özlem S. takıntılı adamın elinden kurtulup mahkumları hastaneye getiren jandarma aracının içine kaçtı. Hakan S. olay yerini terk etti, polis ekipleri genç kadını korumak için hastaneye geldi. Uzaklaştırma kararı isteyip istemediği sorulan kadın ocak ayında tedbir kararı aldırdığını söyledi.



MAHKEMEDEN DİKKAT ÇEKEN KORUMA KARARI

İstanbul Anadolu Aile Mahkemesi'nin daha önce Ümraniye'deki evinde erkek arkadaşının zorbalıklarına maruz kalan Özlem S. lehinde ilginç bir koruma kararı verdiği ortaya çıktı. Mahkeme hastane baskınından önce, ocak ayında dikkat çeken bir karara imza attı. Mahkeme 2 ay süreyle Hakan S'nin eski sevgilisine hakaret, aşağılama, küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına hükmetti. Ayrıca takıntılı adamın genç kadının konutuna, okuluna ve iş yerine de yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar veren mahkeme, yine 2 ay süreyle şahsi eşya ve ev eşyalarına da zarar vermemesine dair karar oluşturdu. Mahkeme kapsamlı kararında Hakan S'nin silah taşımamasına da hükmetti.

TEDBİR KARARINI İHLALDEN DE SORUŞTURMA

Tedbir kararının bitmesine 3 gün kala tekrar Özlem S'yi rahatsız eden Hakan S. hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "yaralama", "hakaret", "tehdit" ve koruma kararını da ihlal ettiği için "tedbir kararına aykırılık" suçlarından soruşturma başlatıldı. Tedbir kararını ihlal ettiği için mahkemeye de bildirimde bulunuldu.

