Koruyucu aile ile büyüdü koruyucu anne oldu

Sinop'ta dünyaya gelen Nevin Demir, kardeş sayısının fazlalığı ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle, ailesi tarafından küçük yaşta önce koruyucu bir aileye verildi. Koruyucu ailenin yanında ilkokulu bitiren Demir, tekrar ailesinin yanına döndü. Ancak, ailesi okutamayınca, bu kez çocuğu olmayan dayısına verildi. Dayısının yanında kısa süre kalan Demir, yine ailesine döndü. Maddi imkânsızlıklar nedeniyle okula gönderilmedi.22 yıl önce Yücel Demir ile evlenen Nevin Demir (43), 2 yıl önce eşinin işi gereği Bingöl'e yerleşti. İki oğlu olan Demir çifti, 8 ay önce, kendisi gibi ailesinin bakamadığı 2 yaşındaki bir kız çocuğuna da koruyucu aile oldu. Çocukluğundan bu yana, hep anne ve baba eksikliği yaşadığını söyleyen Demir, "Bu eksikliği çok iyi bilirim. Eşim de sürekli kız çocuğu özleminden bahsediyordu, çocuklarım da bir kız kardeşleri olsun istiyordu. Kızımıza kavuştuk. Çok güzel bir duyguymuş. Kreşe gidiyor, şarkılar öğrendi, dans ediyor ve çok mutlu. Onu da öyle mutlu gördükçe biz de çok seviyoruz" dedi.Yücel Demir ise "Kız çocuklarına hayranım. Kızımızı aldıktan sonra evimizin içinde farklı bir heyecan, farklı bir neşe belirdi" dedi. Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat da, ailenin çocuğu olmasına rağmen koruyucu aile olmasının, tüm anne ve babalara örnek olmasını diledi.