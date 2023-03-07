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Giriş Tarihi: 8.3.2023

‘Koruyucu aile’ olmak için 323 bin 675 başvuru

KAHRAMANMARAŞ merkezli 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası enkaz altından çıkarılan, korumaya ve bakıma muhtaç çocuklara koruyucu aile olmak isteyen aileler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na e-Devlet üzerinden başvuruda bulunmaya devam ediyor. Deprem öncesi 669 olan koruyucu aile başvuru sayısı 6 Şubat'tan bu yana 323 bin 675'e yükseldi. Evlat edinme başvuru sayısında da benzer bir artış gözlemlendi. 2023 yılının başından deprem gününe kadar toplamda 560 olan evlat edinme başvuru sayısı da 6 Mart 2023 itibarıyla 65 bin 175 oldu.

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‘Koruyucu aile’ olmak için 323 bin 675 başvuru
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