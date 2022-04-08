Koruyucu aileler iftarda buluştu

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki koruyucu aileler ve çocuklarına yönelik gerçekleştirilen iftar programına katılan Vali Dr. Süleyman Elban, koruyucu ailelere hitaben "Sizler, toplumumuzun ve devletimizin önemli bir görevini yüklenmiş örnek birer insan ve vatandaşsınız. Sizlerle bu iftar programında aynı sofrayı paylaşmak bizim için şereflerin en büyüğüdür. Dolayısıyla bugün sizlerle bir arada olmanın mutluluğunu yaşamamak, bu iftar sofrasından keyif almamak mümkün değil. Yaptığınız işin kutsallığını sizlere anlatmam mümkün değil ki zaten sizler bu işin önemini çok iyi biliyorsunuz. Ben sizlere devletimiz ve milletimiz adına şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Vali Elban, konuşmasını iftar programının düzenleyen AKAMDER Başkanı ve yönetim kurulu üyelerine, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne ve iftar programına destek veren iş insanlarına teşekkür ederek sonlandırdı. Etkinlik, Vali Elban'ın konuşmasının ardından iftar programının gerçekleştirilmesine katkı sağlayan hayırseverlere plaket verilmesi, çocuklara yönelik oyunlar ve Karagöz gösterisiyle sürdü.