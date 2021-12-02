Haberler Yaşam Haberleri Koruyucu annesi gören gözü oldu
Giriş Tarihi: 3.12.2021

Koruyucu annesi gören gözü oldu

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Koruyucu annesi gören gözü oldu
Türkiye'yi başarı ile temsil eden 18 yaşındaki paralimpik milli atlet Havva Elmalı'nın hayatı tam bir başarı hikâyesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altında bulunduğu 4 yaşında koruyucu aile yanına yerleştirildi. Doğuştan gözbebekleri olmayan ve sonrasında gelişen göz tansiyonu ile yıllardır mücadele eden Havva Elmalı, 3 Aralık Engelliler Günü'nde SABAH'a konuştu:
Spora 12 yaşında başladım. Azim ve gayretle önce Türkiye şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve Avrupa'da ülkeme madalyalar kazandırdım. Hedefim ilerde engelli çocuklar için bir kolej açmak.
İsviçre'deki IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda U17'de rekor kırdım. Görme engellilerde üç madalyayla dönen ilk ben oldum. 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları için çalışıyorum. İlk hedefim üniversite, ikinci hedefim olimpiyat şampiyonluğu.
Çok acı çektim, ezildim. Selma annem, öz annem oldu. Bugün bir çift gözüm yok ama o bana göz, el, ayak oldu. O koşu parkurunda hep ülkem ve ailem için koştum. Koştuğum zamanlar kanatlanan bir kuş gibi özgür ve huzurlu hissediyorum. Bu hayattaki en büyük şansım, koruyucu meleğim olan annem. Engelliler kendilerini evlere kapatmasın, herkes içindeki gücün farkına varsın.

ÇOCUKLARIMIZDAKI CEVHERI KEŞFEDELIM
KORUYUCU anne Selma Engin ise şunları söyledi: "3 çocuğum var. Yıllar önce bir çocuk yuvasında gönüllü olarak çalışıyordum. Bu sırada Havva ile tanıştım. İlk zamanlar sadece hafta sonları tedavisine destek olmak için evimize getirmiştim. 4 yaşında kendisine koruyucu ailelik yapmaya karar verdik. Havva nereye müsabakaya gidiyorsa yanında ben de gidiyorum. Engelli çocuğu olan aileler evlatlarını gözlemlesin. Her çocuğun farklı farklı yetenekleri var. Çocuklarımızdaki cevheri keşfedelim. Engelli çocukları evlere hapsetmeyelim. Ne yazık ki engellilere karşı bazı insanların bakış açısı çok kötü. Devletimizin engellilere sağladığı imkânlar çok güzel. Kızım spora başladıktan sonra kendisine özgüveni geldi. Sosyal hayatta daha aktif oldu."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
Son dakika: Erkan Petekkaya'dan üzen haber! Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret!
Cristiano Ronaldo bir kez daha tarih yazdı! Manchester United-Arsenal maçına damga vurdu!
WBC'de dev maç heyecanı! Usyk'ten Tyson Fury'e dövüş çağrısı...
FETÖ’cü Kanter’in ABD Hükümetine yalakalığı ters tepti: 'Çeneni kapa ve top sür'
Savaş çanları çalarken ABD ve Rusya arasında kritik toplandı: Kritik ana gelindi
Son dakika: 2 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Günde 1 dakikanızı ayırın! Sıkı ve dümdüz bir karın için en etkili egzersiz
ARKADAŞINA GÖNDER
Koruyucu annesi gören gözü oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA