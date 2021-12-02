Koruyucu annesi gören gözü oldu

Türkiye'yi başarı ile temsil eden 18 yaşındaki paralimpik milli atlet Havva Elmalı'nın hayatı tam bir başarı hikâyesi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koruması altında bulunduğu 4 yaşında koruyucu aile yanına yerleştirildi. Doğuştan gözbebekleri olmayan ve sonrasında gelişen göz tansiyonu ile yıllardır mücadele eden Havva Elmalı, 3 Aralık Engelliler Günü'nde SABAH'a konuştu:
Spora 12 yaşında başladım. Azim ve gayretle önce Türkiye şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu ve Avrupa'da ülkeme madalyalar kazandırdım. Hedefim ilerde engelli çocuklar için bir kolej açmak. İsviçre'deki IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda U17'de rekor kırdım. Görme engellilerde üç madalyayla dönen ilk ben oldum. 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları için çalışıyorum. İlk hedefim üniversite, ikinci hedefim olimpiyat şampiyonluğu.
Çok acı çektim, ezildim. Selma annem, öz annem oldu. Bugün bir çift gözüm yok ama o bana göz, el, ayak oldu. O koşu parkurunda hep ülkem ve ailem için koştum. Koştuğum zamanlar kanatlanan bir kuş gibi özgür ve huzurlu hissediyorum. Bu hayattaki en büyük şansım, koruyucu meleğim olan annem. Engelliler kendilerini evlere kapatmasın, herkes içindeki gücün farkına varsın.
ÇOCUKLARIMIZDAKI CEVHERI KEŞFEDELIM
KORUYUCU anne Selma Engin ise şunları söyledi: "3 çocuğum var. Yıllar önce bir çocuk yuvasında gönüllü olarak çalışıyordum. Bu sırada Havva ile tanıştım. İlk zamanlar sadece hafta sonları tedavisine destek olmak için evimize getirmiştim. 4 yaşında kendisine koruyucu ailelik yapmaya karar verdik. Havva nereye müsabakaya gidiyorsa yanında ben de gidiyorum. Engelli çocuğu olan aileler evlatlarını gözlemlesin. Her çocuğun farklı farklı yetenekleri var. Çocuklarımızdaki cevheri keşfedelim. Engelli çocukları evlere hapsetmeyelim. Ne yazık ki engellilere karşı bazı insanların bakış açısı çok kötü. Devletimizin engellilere sağladığı imkânlar çok güzel. Kızım spora başladıktan sonra kendisine özgüveni geldi. Sosyal hayatta daha aktif oldu."