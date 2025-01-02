Koruyucu sağlık hizmeti ile kişiye özel tedaviler

Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda sağlık alanındaki yol haritası belirlendi. 16 adımda hayata geçirilecek uygulamalar şu şekilde:

Bireyin, sağlığı üzerindeki sahiplenmesini ve kontrolünü artırdığı, koruyucu sağlık hizmeti geliştirilecek.

GENETİK BAZLI TEDAVİLER

Başta gıda takviyeleri olmak üzere halk sağlığını doğrudan etkileyen ürünlerle ilgili çalışma yürütülecek.

Genetik bazlı kişisel tedavilerin Türkiye'deki faaliyetleri yaygınlaştırılacak.

Akılcı laboratuvar, akılcı görüntüleme, akılcı ilaç kullanımı programlarıyla sağlık hizmetlerinde maliyet etkin hizmet sunumu yapılacak.

UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ YAYGINLAŞACAK

Yeni nesil ilaçların formüle edilmesi için projeler desteklenecek.

Evde sağlık hizmetlerinde uzaktan sağlık hizmet sunumu ile tele-tıp uygulamalarının kullanımı artırılacak.