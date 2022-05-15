KOSGEB kredisiyle işinin patronu oldu

Ankara'da yaşayan üç çocuk annesi 44 yaşındaki estetiysen Ayşe Aksoy, 2016'da hamile olduğu sırada iş yerinden ayrıldı. Çocuğuyla daha iyi vakit geçirebilmek için bir işletme açmayı hayal eden Ayşe Aksoy, eşi Murat Aksoy'un yönlendirmesi ile KOSGEB'e başvurdu. Başvurusu kabul edilen Aksoy, devletten aldığı 50 bin liralık destek ile bir güzellik merkezi açtı.





'BİR PERSONELLE BAŞLADIK'

Devletten aldığı destekle başladığı işinde 30 kadına istihdam sağlayan Ayşe Aksoy, güzellik sektöründe yer almak isteyen kadınlara da eğitimlerini kendisi ve işletmesinde bulunan eğitmenler tarafından verildiğini söyledi. Aksoy, "50 bin lira destek aldık ve bir çalışanla başladık. 3 ay içerisinde yükseldik, tüm işlerle kendim ilgilendim. 5 yıl içerisinde cihazlarımız ve personellerimiz çoğaldı. Günlük yaklaşık 90 danışan alıyoruz. İletmemiz bünyesinde 30 çalışanımız var, hepsi alanlarında uzman isimler. Merkezimizde kadın ve erkelere uyguladığımız işlemleri son teknoloji ürünlerle yapıyoruz. Ankara'da 2 şubemiz var, 2 yeni şubemiz için de hazırlıklara devam ediyoruz" dedi.