Haberler Yaşam Haberleri Köşk'te tren kazası: 1 ağır yaralı
Giriş Tarihi: 16.12.2024 11:26

Köşk'te tren kazası: 1 ağır yaralı

Olay Aydın'ın Köşk ilçesinde meydana geldi. Trenin çarptığı kadın ağır yaralandı. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İHA
Köşk’te tren kazası: 1 ağır yaralı
Olay, Ovaköy Mahallesi mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tren raylarından karşıya geçmek isteyen bir kadına tren çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan kadın ağır yaralandı. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
ARKADAŞINA GÖNDER
Köşk'te tren kazası: 1 ağır yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA