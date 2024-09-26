Kosovalı Derviş’in çenesi 17 milimetre uzatıldı

Diş tedavisi turizminde önemli ivme kazanan Türkiye'de, geçtiğimiz yıl açılan (BAU) Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hastanesi kısa sürede 49 ülkeden hasta kabul etti. O hastalardan birisi de üst çenesi gelişmediği için görünüşü sebebiyle akran zorbalığına uğrayan Kosovalı Derviş Mazrek oldu. Derviş'in üst çenesi başarılı bir operasyonla 17 milimetre uzatıldı. Kosova'dan 6 ay önce Türkiye'ye gelen aile, BAU Diş Hekimliği Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim DaIı Başkanı Prof. Dr. Altan Varol ile görüştü. Ameliyatla üst çenesine ve kafatası çevresine metal aparatlar yerleştirilen Mazrek, 4 ay boyunca bu metallerle yaşadı. Bu süreçte üst çenenin uzatılması için işlemler gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta bir operasyon daha geçiren 13 yaşındaki çocuğun üst çene gelişimi için uygulanan metal çubukların büyük bölümü çıkarıldı.Ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Altan Varol, tedavi sürecini anlatarak "Geçmişte yaşanan ameliyatlar sebebiyle üst çene gelişmemişti. Tabii bu ameliyatlar hayati olduğu için mecburen yapılması gereken operasyonlardı. Derviş'in alt çenesi 17 milimetre kadar ilerdeydi. Bu sebeple geride olan üst çene için 'uzatarak kemik oluşturma' yöntemini izledik. Bunun için dış external distraktörler kullandık. Derviş'in büyüme sürecinin devam etmesi sebebiyle, bunu da hesaba katarak, üst çeneyi gereken miktarda uzattık" dedi. Derviş'in amcası Raci Mazrek'in verdiği bilgiye göre, eğitimde başarılı olan Mazrek büyüdükçe, yüzünün görünüşü sebebiyle akran zorbalığına uğramaya başladı.KAFATASI çevresindeki metallerle geçirdiği 4 ayın ardından yüzünde gözle görülür bir değişim olan Derviş Mazrek'in babası Buran Mazrek ve annesi Müesser Mazrek telleri çıkarılan oğullarının ameliyatının başarılı olmasından mutlu olduklarını belirtirken şunları söyledi: "Derviş küçük yaşından beri önemli ameliyatlar oluyordu. Bu ameliyat onu korkutuyordu. Ancak akran zorbalığına uğrayınca, bunu kendisi istedi. Sağlık sektöründe çalışan kuzenimin araştırmalarının ardından burayı tercih ettik. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz."