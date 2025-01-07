Haberler Yaşam Haberleri Köstebek 21 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak
Giriş Tarihi: 7.1.2025 14:35 Son Güncelleme: 7.1.2025 14:45

Köstebek 21 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak

FETÖ’nün sosyal medya propaganda sorumlusu firari Cevheri Güven’le bağlantısı çıktıktan sonra tutuklanan köstebek Serkan Dinçer, Ankara eski Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele eski Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve yardımcısı Şevket Demircan 21 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Köstebek 21 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar polis memuru Serkan Dinçer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 21 Şubat 2025'te görülmesine karar verildi.

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Köstebek 21 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak
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