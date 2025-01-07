Köstebek 21 Şubat’ta hakim karşısına çıkacak

Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar polis memuru Serkan Dinçer'in "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan'ın "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek", "gizliliği ihlal" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından hapis istemiyle hazırlanan iddianamenin incelemesini tamamladı. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 21 Şubat 2025'te görülmesine karar verildi.