Koşunun ritmi sağlık için önemli

Çalışmalara göre, koşu ve yürüyüş en sağlıklı egzersizlerin başında geliyor. Özellikle koşu egzersizinde ritim önemli. Egzersiz uzmanları, sağlık açısından yavaş tempoda koşuyu öneriyor. ABD'de yapılan çalışma, tempolu yürüyüş veya yavaş koşunun kalp krizi riskini önemli ölçüde azaltabileceğini gösterdi. Düşük yoğunluklu uzun süreli koşular, yağ yakımını da destekliyor. Vücut, yavaş koşarken enerji olarak yağları daha fazla kullanıyor bu da kilo vermeye yardımcı oluyor. Mental Health Foundation tarafından yapılan çalışma ise, düşük tempolu egzersizlerin stresle başa çıkma konusunda oldukça etkili olduğu ortaya koydu.