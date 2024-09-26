Kötü alışkanlığı uyarmak haksız tahrik sayılmaz

Antalya'da Telat Yılmaz, 9 Aralık 2021 akşamı Döşemealtı'nda bir parkta alkol aldıktan sonra evine gitti. Gülsenem Yılmaz ise eşinin alkollü gelmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirince çift arasında tartışma çıktı. Tartışmanın devamında eşini 6 yerinden bıçaklayarak öldüren Telat Yılmaz, sabaha kadar cesedin başında bekledikten sonra karakola teslim oldu. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Telat Yılmaz'ın oğlu Kayhan Yılmaz ifadesinde, "Babam bize hayatımız boyunca maddi ve manevi zararlar verdi. Bugüne kadar hep anneme bir şey olur mu korkusuyla yaşadım. Babamın hep alkol ve kumar sorunu vardı. Bugüne kadar bize hiç babalık yapmadı.Telat Yılmaz'dan annemi katlettiği, bana ve kardeşime maddi ve manevi tarifsiz acılar verdiği için şikâyetçiyim" dedi. Mahkeme sanığı 'eşi kasten öldürme' suçundan "ağırlaştırılmış müebbet" cezasına çarptırdı. Tarafların itirazı üzerine dosya 2. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'ne taşındı. Mahkeme istinaf başvurusunun esastan reddine karar verdi. Telat Yılmaz'ın avukatı, müvekkilinin suçu haksız tahrik altında işlediğini savunarak dosyayı Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 1. Ceza Dairesi sanık hakkında uygulaması istenen haksız tahrik hükümlerinin ve takdiri indirimine ilişkin temyiz istemini esastan reddederek hükmü onadı. Kararda eşin kötü alışkanlıklardan uzak durması için yapılan uyarının haksız tahrik kapsamında olmayacağı belirtildi.