Kötü geride kaldı! Covid-19 salgınından iyi haberler geliyor





MASKE SONRASI DÖNEM

Omicron dalgası Türkiye'de pik yaptıktan sonra hızla inişe geçti. Buna paralel olarak açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Kararın, kısa bir süre tekrar vaka sayılarını artırabileceği ancak sonrasında rakamları hızla inişe geçeceği hesaplanıyor. Diğer ülkelere bakılarak yapılan kıyaslamalara göre bu ayın ortası itibarıyla rakamlar daha da hızlı düşecek.