Kötü geride kaldı! Covid-19 salgınından iyi haberler geliyor

MASKE SONRASI DÖNEM
Omicron dalgası Türkiye'de pik yaptıktan sonra hızla inişe geçti. Buna paralel olarak açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırıldı. Kararın, kısa bir süre tekrar vaka sayılarını artırabileceği ancak sonrasında rakamları hızla inişe geçeceği hesaplanıyor. Diğer ülkelere bakılarak yapılan kıyaslamalara göre bu ayın ortası itibarıyla rakamlar daha da hızlı düşecek.
YOĞUN BAKIMLAR BOŞALIYOR
Salgında rakamlar pozitife dönmeye başladı. Testlerdeki pozitiflik oranı yüzde 10'un altına düşerek Omicron öncesi rakama ulaştı. Salgın üreme hızı da 0.7'ye kadar geriledi. 5 ay sonra ilk kez Kovid servislerinde boş yatakların oluşmaya başladığı, acil servislerde ise bekleyen hastaların kalmadığı görüldü.
Hastanelere başvuru ve yatışlarda da belirgin bir azalma oldu. Sevindirici bir başka gelişme ise zatürre ile ilgili. Son 10 gündür Kovid-19 nedeniyle çekilen tomografilerde akciğerlerde zatürre çok nadir görülüyor. Uzmanlar daha önceki haftalarda kıyaslandığında zatürre görülme sıklığı yüzde 75'e varan oranlarda geriledi.
65 YAŞ ÜSTÜNE AŞILAMA ŞART
Riskli gruplar ve 65 yaş üstü için ise tehdit tüm hızıyla devam ediyor. Salgından korunmak için bu gruba girenlerin aşılarını yaptırması gerekiyor.
KARANTİNA DA KALKABİLİR
Omicron ile birlikte toplumun büyük çoğunluğunun hastalığı geçirdiği tahmin ediliyor. Aşı olma oranının artması ve hastalananlarla birlikte bağışıklık oranının yükselmesi, yeni bir varyant çıkmaması ve rakamların bu şekilde devam etmesi halinde önümüzdeki aylarda bir haftalık karantina sürecinin de kaldırılabileceği konuşuluyor.
37 BİN 407 VAKA, 130 VEFAT
Türkiye'de dün test yapılan 365 bin 5 kişiden 37 bin 407'sine Kovid-19 tanısı konulurken, 130 kişi de hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 69 bin 294 oldu. İkinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.99 olarak kayıtlara geçti.
Bugüne kadar uygulanan toplam aşı miktarı 146 milyon 97 bin 881 doza yükseldi. En az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il ise Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa.