Kötü koku gelen binanın bodrumunda ceset bulundu

Düzce merkeze bağlı Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak'ta, vatandaşlar mahalledeki kötü kokudan şüphelenerek zabıta ekiplerine haber verdi. İhbarı değerlendiren zabıta ekipleri, binada yaptıkları incelemede bodrum katında bir erkek cesedi buldu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Uzun bir süredir orada olduğu değerlendirilen cesedin kime ait olduğu henüz belirlenemedi. Cansız beden, savcılık incelemesinin ardından kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.