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Giriş Tarihi: 7.2.2023

Kötü niyetli paylaşım yapanlara soruşturma

Deniz YUSUFOĞLU Deniz YUSUFOĞLU
Halit TURAN Halit TURAN
SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Kötü niyetli paylaşım yapanlara soruşturma
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı deprem ile ilgili yanlış veya çarpıtılmış bilgileri sosyal medya hesaplarından paylaşım yapanlara yönelik resen soruşturma başlatıldığını açıkladı. Savcılıkların yaptığı yazılı açıklamalarda, deprem ile ilgili olarak sosyal medya hesaplarından, yanlış veya doğruluğu bulunmayan çarpıtılmış gerçeğe aykırı bilgileri sırf halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak saiki ile yayan dezenformasyon niteliğindeki yorum, beyan ve açıklamalara ilişkin paylaşımlar ile ilgili olarak resen soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da AŞTİ'de bilet fiyatlarını 2-3 kat artıran ve depremden etkilenen vatandaşlar için hayati öneme sahip malzemelere fahiş fiyat artırımı yapan satıcılara yönelik soruşturma başlattığını açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ise, depreme ilişkin sosyal medya platformlarında, vatandaşlar üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 13 hesap yöneticisinin tespit edildiğini açıkladı.

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Kötü niyetli paylaşım yapanlara soruşturma
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