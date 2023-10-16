KOÜ öğrencisi Batuhan kurtarılamadı!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü önünde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iddialara göre üniversitede güvenlik görevlisi bir sürücünün kullandığı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hukuk Fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a çarptı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kaymak'ı görenler, hemen yardıma koştu.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yapılan ilk müdahale sonrasında genç öğrenciyi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaymak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.