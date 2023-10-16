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Giriş Tarihi: 16.10.2023 21:41 Son Güncelleme: 16.10.2023 22:25

KOÜ öğrencisi Batuhan kurtarılamadı!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü önünde meydana gelen trafik kazasında, karşıdan karşıya geçerken aracın çarpması sonucu  ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Hukuk Fakültesi Öğrencisi Batuhan Yener Kaymak,  yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ABBAS ÇAKAR
KOÜ öğrencisi Batuhan kurtarılamadı!

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü önünde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, iddialara göre üniversitede güvenlik görevlisi bir sürücünün kullandığı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Hukuk Fakültesi öğrencisi Batuhan Yener Kaymak'a çarptı. Kanlar içerisinde yere yığılan Kaymak'ı görenler, hemen yardıma koştu.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, yapılan ilk müdahale sonrasında genç öğrenciyi ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Kaymak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı

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KOÜ öğrencisi Batuhan kurtarılamadı!
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