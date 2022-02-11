Kovada yaktığı ateş sonu oldu

Kilis'te bir inşaatta bekçi olarak çalışan Hasan Ramadan kova içerisinde yaktığı odundan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü garajının karşısında bulunan inşaatta çalışan işçiler sabah iş başı yaptıklarında bekçiyi göremeyince kulübesine baktıklarında hareket halde buldu. İşçilerin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Suriye uyruklu 58 yaşındaki Hasan Ramadan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kulübede bir kova içinde yanmış kömür bulan ekipler, karbon monoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Hasan Ramadan'ın cesedini otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şube Müdürlüğüne kaldırdı.

Olayla ilgili polis soruşturmaya başlatıldı.