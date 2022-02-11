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Giriş Tarihi: 11.2.2022 12:35 Son Güncelleme: 11.2.2022 13:14

Kovada yaktığı ateş sonu oldu

İBRAHİM GÜNEŞ
Kovada yaktığı ateş sonu oldu

Kilis’te bir inşaatın bekçisi gece ısınmak için kovada yaktığı kömürden çıkan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Kilis'te bir inşaatta bekçi olarak çalışan Hasan Ramadan kova içerisinde yaktığı odundan çıkan karbon monoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Kilis Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü garajının karşısında bulunan inşaatta çalışan işçiler sabah iş başı yaptıklarında bekçiyi göremeyince kulübesine baktıklarında hareket halde buldu. İşçilerin ihbarı üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Suriye uyruklu 58 yaşındaki Hasan Ramadan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kulübede bir kova içinde yanmış kömür bulan ekipler, karbon monoksit gazından zehirlendiği tahmin edilen Hasan Ramadan'ın cesedini otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şube Müdürlüğüne kaldırdı.

Olayla ilgili polis soruşturmaya başlatıldı.

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Kovada yaktığı ateş sonu oldu
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