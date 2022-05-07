Kovaladı, yakalayıp kafasından vurdu ‘Kazayla oldu’ dedi

İstanbul Esenler'de, 19 yaşındaki kız arkadaşı Asiye Atalay'ı sokak ortasında silahla vurup öldüren Ümit Karakoyun (25), adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ilk ifadesinde, "Asiye'yi 7 yıldır tanıyorum. Olay gecesi onun bir arkadaşı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığını gördüm. Kıskançlık krizine girdim. Konuşmak için yanına gittim. Tartışma çıktı kazayla vuruldu" dedi. Kameraya yansıyan görüntülerde ise zanlının, genç kızı araç etrafında kovaladığı, önce göğsüne ardından da kafasına ateş ettiği görülüyor.Konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Ümit Karakoyun'un 2020'de örgütlü uyuşturucu ticaretinden cezaevine girdiği ve 5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olayda kullandığı silahı sokakta birinden aldığını öne süren şüphelinin, "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti", "adam yaralama" gibi 14 ayrı suçtan polise geliş kaydı olduğu da belirlendi. Asiye Atalay ve ailesinin 2020'de Karakoyun hakkında şikâyetçi olduğu da ortaya çıktı.