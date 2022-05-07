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Giriş Tarihi: 7.5.2022

Kovaladı, yakalayıp kafasından vurdu ‘Kazayla oldu’ dedi

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
BÜŞRA ÇOBAN BÜŞRA ÇOBAN
Kovaladı, yakalayıp kafasından vurdu ‘Kazayla oldu’ dedi

İstanbul’da öldürülen Asiye’nin canını kurtarmak için neler yaptığı kameralara yansıdı. Bir aracın etrafında dönüp kaçmaya çalıştı ancak başından ve göğsünden vurularak yere düştü. Tutuklanan Ümit Karakoyun ise “Tartışma çıktı, kazayla vuruldu” yalanına sığındı. Asiye’nin ailesinin, onlarca sabıkası olan zanlıyı şikâyet ettiği de ortaya çıktı

İstanbul Esenler'de, 19 yaşındaki kız arkadaşı Asiye Atalay'ı sokak ortasında silahla vurup öldüren Ümit Karakoyun (25), adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının ilk ifadesinde, "Asiye'yi 7 yıldır tanıyorum. Olay gecesi onun bir arkadaşı ile sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptığını gördüm. Kıskançlık krizine girdim. Konuşmak için yanına gittim. Tartışma çıktı kazayla vuruldu" dedi. Kameraya yansıyan görüntülerde ise zanlının, genç kızı araç etrafında kovaladığı, önce göğsüne ardından da kafasına ateş ettiği görülüyor.



AİLE, ŞİKÂYETÇİ OLMUŞ
Konuyla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Ümit Karakoyun'un 2020'de örgütlü uyuşturucu ticaretinden cezaevine girdiği ve 5 ay önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Olayda kullandığı silahı sokakta birinden aldığını öne süren şüphelinin, "hırsızlık", "uyuşturucu ticareti", "adam yaralama" gibi 14 ayrı suçtan polise geliş kaydı olduğu da belirlendi. Asiye Atalay ve ailesinin 2020'de Karakoyun hakkında şikâyetçi olduğu da ortaya çıktı.

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Kovaladı, yakalayıp kafasından vurdu ‘Kazayla oldu’ dedi
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