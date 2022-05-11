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Giriş Tarihi: 11.5.2022 15:23 Son Güncelleme: 11.5.2022 16:02

Kovalayıp kalbinden bıçaklamışlardı! İfadeleri ortaya çıktı: Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Kovalayıp kalbinden bıçaklamışlardı! İfadeleri ortaya çıktı: Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı

İstanbul Beyoğlu’nda telefonunu aldığını iddia ettikleri Samet Civelek'(29)i bıçaklayarak öldürdükleri belirtilen 3 kişi Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler poliste verdikleri ifadelerinde olay sırasında alkollü olduklarını söyleyerek "Yanımıza geldi telefon istedi. Birisiyle konuşacağını söyledi. Bir anda telefonu alıp kaçmaya başladı. Onu kovalayıp telefonumuzu almaya çalıştık." değildi dediler.

Beyoğlu Tarlabaşı'nda Pazar günü sabah erken saatlerinde medyana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir grup arkadaş bir mekanda alkol alıp sokağa çıktı.

Bir süre sonra yanlarına yaklaşan Samet Civelek bir tanıdığını arama bahanesiyle içlerinden birinin telefonunu istedi. Şüphelilerden biri telefonu vermesi üzerine Civelek telefonu alıp hızla kaçmaya başladı.

Samet Civelek'i kovalayan şüpheliler yakaladıktan sonra aralarında tartışma başladı. İddiaya göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 3 arkadaş Civelek'i bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Kovalayıp kalbinden bıçaklamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı; "Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı" | Video

KISA SÜREDE EŞKALLER TESPİT EDİLDİ

Konuyla ilgili olarak çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde eşkalleri tespit edilen 3 şüphelinin peşine düşüldü.

3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kısa sürede adresleri tespit edilen şüpheliler Faruk A. (37), Tuncay B. (38) ve İbrahim B. (37) gözaltına alındı. Avcılar ve Beyoğlu'nda saklandıkları adreste gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte olayda kullandıkları bıçakta ele geçirildi.

Emniyette GBT sorgulaması yapılan Faruk A. 'nın 5 , Tuncay B. 'nin 9 ve İbrahim B.'nin ise 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"KONUŞMAK İÇİN İSTEDİ ALIP KAÇTI"

Şüphelilerin poliste verdikleri ifadelerinde Samet Civelek'i kimin bıçakladığını bilmediklerini söyleyerek "Yanımıza geldi telefon istedi biriyle konuşacağını söyledi. Telefonu alıp kaçtı. Telefonumuzu almaya çalıştık. Amacımız öldürmek değildi." dedikleri belirtildi.

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Kovalayıp kalbinden bıçaklamışlardı! İfadeleri ortaya çıktı: Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı
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