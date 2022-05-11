Beyoğlu Tarlabaşı'nda Pazar günü sabah erken saatlerinde medyana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Bir grup arkadaş bir mekanda alkol alıp sokağa çıktı.
Bir süre sonra yanlarına yaklaşan Samet Civelek bir tanıdığını arama bahanesiyle içlerinden birinin telefonunu istedi. Şüphelilerden biri telefonu vermesi üzerine Civelek telefonu alıp hızla kaçmaya başladı.
Samet Civelek'i kovalayan şüpheliler yakaladıktan sonra aralarında tartışma başladı. İddiaya göre tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce 3 arkadaş Civelek'i bıçaklayıp olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler genç adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Kovalayıp kalbinden bıçaklamışlardı: İfadeleri ortaya çıktı; "Telefonu ödünç istedi alıp kaçtı" | Video
KISA SÜREDE EŞKALLER TESPİT EDİLDİ
Konuyla ilgili olarak çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde eşkalleri tespit edilen 3 şüphelinin peşine düşüldü.
3 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Kısa sürede adresleri tespit edilen şüpheliler Faruk A. (37), Tuncay B. (38) ve İbrahim B. (37) gözaltına alındı. Avcılar ve Beyoğlu'nda saklandıkları adreste gözaltına alınan şüpheliler ile birlikte olayda kullandıkları bıçakta ele geçirildi.
Emniyette GBT sorgulaması yapılan Faruk A. 'nın 5 , Tuncay B. 'nin 9 ve İbrahim B.'nin ise 6 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
"KONUŞMAK İÇİN İSTEDİ ALIP KAÇTI"
Şüphelilerin poliste verdikleri ifadelerinde Samet Civelek'i kimin bıçakladığını bilmediklerini söyleyerek "Yanımıza geldi telefon istedi biriyle konuşacağını söyledi. Telefonu alıp kaçtı. Telefonumuzu almaya çalıştık. Amacımız öldürmek değildi." dedikleri belirtildi.