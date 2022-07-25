Kovan filmi bu akşam TV'de yayınlanacak. Seyirciler tarafından beğeniyle takip edilen filmin konusu ve Kovan filminin oyuncuları araştırılıyor. Bugün TRT 1 ekranlarında yayınlanacağı için izleyiciler Kovan filmini araştırmaya koyuldu. Peki Kovan filmi konusu ne? Kovan filmi oyuncuları kimdir, nerede çekildi?

KOVAN FİLMİ KONUSU NE?

Genç bir kadın olan Ayşe, ortaokul yıllarında Artvin'den Almanya'ya gönderilir. Uzun yıllar memleketinden uzakta yaşayan Ayşe, annesinin hastalanması sonucu çocukluğunun geçtiği köy evine geri döner. Ölüm döşeğinde olan annesi, kızında son olarak aile arılığını çekip çevirmesini ister. Hayatta en büyük korkusu arı olan Ayşe, annesinin isteğini geri çeviremez ve aile yadigarına sahip çıkmaya karar verir. Bu süreçte arıcılığın merkezi olan köye modern yönetmenler getiren Ayşe ile geleneksel arıcılar arasında çatışmalar yaşanır. Bir de koana dadanan arılar, Ayşe'nin hayatı ve kovanlar için büyük tehlike oluşturur.

KOVAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Uluslararası festivallerden ödülle dönen Kovan filminin çekimleri Artvin Borçka'ya bağlı Macael vadisinde yapıldı.

KOVAN FİLMİ OYUNCULARI

Eylem Kaftan'ın yönetmenliğini üstlendiği Kovan filmi oyuncuları arasında Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu ve Şennur Nogaylar gibi başarılı isimler yer alıyor.

Filmin başrolünde Meryem Uzerli Ayşe rolüyle dikkat çekerken Feyyaz Duman'ın İlker karakterine farklı bir bakış kazandırdığı Kovan filminin çekimleri Artvin'de gerçekleştirildi. Film 2019 yılında vizyona girdi. Kovan filmi 5 ödül alırken 7 de adaylık alarak göze çarpan bir grafik çizdi. Yönetmeni ve yazarı olan Eylem Kaftan tarafından kaleme alındı. Kovan'ın çekimleri Artvin'de gerçekleştirildi.