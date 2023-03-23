Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19 salgınında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, "Pozitiflik oranı son günlerde yüzde 10'a yakseldi. Kovid- 19'un değişen virüs yapısıyla beraber ağır hastalık görülme oranı azaldı. Birçok kişi hastaneye gelmeden evde atlatıyor. Artık Kovid-19 da bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, bu semptomlarla ilerliyor. Kovid-19'un üç yıllık sürede gelinen noktada virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı" dedi. AA