Haberler Yaşam Haberleri Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip
Giriş Tarihi: 24.3.2023

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip

Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, Kovid-19 salgınında gelinen noktaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Turan, "Pozitiflik oranı son günlerde yüzde 10'a yakseldi. Kovid- 19'un değişen virüs yapısıyla beraber ağır hastalık görülme oranı azaldı. Birçok kişi hastaneye gelmeden evde atlatıyor. Artık Kovid-19 da bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, bu semptomlarla ilerliyor. Kovid-19'un üç yıllık sürede gelinen noktada virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı" dedi. AA

EN ÇOK OKUNANLAR

Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kılınışı Nasıldır
CHP'nin depremzedeye konteyner şartı: Ya CHP ya da HDP'ye üye ol
CHP fondaşı medya fena faka bastı! Kılıçdaroğlu'nun 'Las Vegas görüntüleri' sahte çıktı
Başkan Erdoğan kabine üyelerinin aday olacağını duyurmuştu! Hangi bakan hangi ilden aday olacak?
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
Kemal Kılıçdaroğlu Kandil ve Pensilvanya'nın ne talebi varsa onu vadediyor!
SON DAKİKA: 7'li koalisyondan Muharrem İnce'ye de koltuk teklifi: Sen de 8.Cumhurbaşkanı Yardımcısı ol...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan 7'li koalisyona: Kandil'in Edirne'nin kapısında nöbet tuttular
SON DAKİKA: CHP'den Yavuz Ağıralioğlu'na zehir zemberek sözler: İçimizdeki el bombasıydı, pimini çektiler...
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovid-19 artık ağır mevsimsel grip
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA