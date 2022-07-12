Haberler Yaşam Haberleri Kovid-19 aşısı hatırlatma dozu vurulmaya başlandı
Giriş Tarihi: 12.7.2022 15:47 Son Güncelleme: 12.7.2022 16:16

Kovid-19 aşısı hatırlatma dozu vurulmaya başlandı

Kovid vakalarının artması üzerine, Kovid-19 aşıları hatırlatma dozları için aşı randevuları da açılması ile birlikte vatandaşlar aşılarını yaptırmak için hastanelere akın ettiler.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kovid-19 aşısı hatırlatma dozu vurulmaya başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dönemde Kovid-19 vakalarının tekrar artışa geçtiğini, Kovid aşıları hatırlatma dozları için aşı randevularının açıldığını 50 yaş ve üzerindekilerin Kovid-19 aşısı hatırlatma dozu randevularının da açıldığını duyurdu. Kurban Bayramı'nda İstanbul'da olanlar hatırlatma dozu için randevularını alarak, aşı olmak için hastanenin yolunu tuttu.

"HATIRLATMA DOZU ÖNEMLİ"

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji bölümü doktoru Dr. Büşra Özcan, "Biontech, Sinovac ve Turkovac aşılarımız mevcut. Vatandaşlarımız üç aşıyı da yaptırabiliyorlar. Bayram süresince 08.00-00.00 arasındaki saatlere randevu alıp, aşı olabilirler. Hatırlatma dozu önemli, gelmelerini bekliyoruz. Özellikle son aşısı üzerinden 6 ay geçmiş olanların gelmesi gerekiyor." dedi.

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Kovid-19 aşısı hatırlatma dozu vurulmaya başlandı
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