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Giriş Tarihi: 17.11.2021

Kovid-19 erken doğum nedeni

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Kovid-19 erken doğum nedeni
Konya Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Kadın Doğum Uzmanı Bahar Taş hamilelerin ya aşısız ya da eksik aşılı olduğunu kaydetti. Taş, "Gebelerimiz bebeklerinden veya kendi sağlıklarından endişe ediyor. Aslında aşı olmadıkları için endişe ediyorlar. Aşı olan gebelerimizde herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Geçen yıla göre anne ölümlerinde artış var. Bu da Kovid'e bağlı" dedi. Kovidli hastanın karnındaki bebekte enfeksiyonla birlikte strese girdiğini bunun da bazı sıkıntılara yol açtığını belirten Taş, "Son dönemde hastanemize gelen vakalardaki gözlemlerimizde özellikle erken doğum riskimiz artıyor. 35-36'ncı haftada Kovid geçiriyor ve normalde doğum olmaması gerekirken doğum sancıları başlıyor ve bebek strese giriyor. Pozitif annelerde erken doğum oranı 2-3 kat artıyor. Enfeksiyonla birlikte bebekler erken dönemde strese giriyor ve kalp atışları bozulabiliyor. Biz bu durumda hastalarımızı acil sezaryene almak durumunda kalabiliyoruz. Bu da süreci daha sıkıntılı hale getiriyor" diye konuştu.

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Kovid-19 erken doğum nedeni
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