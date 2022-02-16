Kovid-19 ilacı bir saatte adrese teslim

Kovid-19 ile mücadelede aşıdan sonra en etkili silah olan Molnupiravir ilacının dağıtımını filyasyon ekipleri gerçekleştiriyor. İlaç , pozitif vaka sisteme düştükten sonraki 1 saat içinde adrese teslim ediliyor
Dünyayı esir alan koronavirüs salgınında yaşlısını yalnız bırakmayıp aşılamayı evde yapan Türkiye, aynı çabayı aşıdan sonra hastalıkla savaşta en güçlü silah olan Kovid ilacının ulaştırılmasında da gösteriyor. Molnupiravir ilacının Türkiye'de Kovid-19'a karşı kullanımı için Bilim Kurulu'ndan geçen hafta karar çıktı. İlaç, koronavirüse yakalanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara filyasyon ekipleri tarafından ulaştırılmaya başlandı. Filyasyon ekipleri ilacı hızlıca ulaştırabilmek için canhıraş çalışıyor. Öyle ki Molnupiravir'e ilk 120 saat içinde başlanması gerekiyor. Hap, koronavirüsün kendi kopyasını ortaya çıkarmak için kullandığı enzimleri hedef alarak onu zedeliyor. Bu durum virüsün çoğalmasına engel oluyor.
ÜCRETSİZ, ADRESE TESLİM Fatih İlçe Sağlık Müdürü Dr. Melek Nur Aslan, "Erken evrede kullanıldığında çok etkili bir ilaç. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından koronavirüse karşı dünyada onaylanan ilk ilaç. Birçok ülke bunu vatandaşına parayla verirken, bizim ülkemizde ücretsiz. Virüse yakalandıktan sonra ilk 5 gün içinde yani 120 saat içinde kullanılması çok önemli. Ekiplerimiz, sistemimize düşen bölgemizdeki 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan pozitif vakalara 1 saat içinde ilacı ulaştırmak için büyük gayretle çalışıyor. Ekiplerimiz sabah 08.00, akşam saat 24.00 arasında nöbetlerini sürdürüyor. İlaçları hem eve hem de bölgemizdeki hastanelere teslim ediyoruz" dedi.
GÜNDE 8 TANE KULLANILIYOR
Aslan, Molnupiravir'in kullanımını da şöyle açıkladı: "İlaç, 65 yaş ve üstü olanlara, 18 yaş üstü bağışıklığı düşük olanlara, son 1 yılda kemoterapi alanlara, hematolojik kanser hastalarına, son 6 ayda radyoterapi almış kişilere, organ nakli yapılmışlara, kemik iliği nakli olanlara veriliyor. Gebelerde ve çocuklarda kullanılmıyor. İlaç sabah 4, akşam 4 tane içiliyor. Tedavi 5 gün içinde sonlandırılıyor." Filyasyon ekibinde görevli Dr. Seher Tuğba Kılıç, "İlacı vatandaşların onayını alarak veriyoruz. Vatandaşımızı yeniden bilgilendiriyoruz" dedi.