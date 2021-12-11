Kovid-19 ilacı için geri sayım

Türkiye'nin Kovid-19 ile başarılı mücadelesi dünyaya örnek gösterilirken ilaç tedavisine yönelik yeni bir uygulama da devreye giriyor. İngiltere'de Kovid-19 tedavisinde önemli rol oynayan Molnupiravir ilacı 2022'nin ilk çeyreğinde Türkiye'de kullanıma sunulacak. Türkiye'de üretimi yapılacak ilaç, evde tedavi gören Kovid- 19 hastalarına ücretsiz verilecek. Faz çalışmalarında herhangi ciddi bir yan etkiye neden olmayan Molnupiravir dünyada kullanıma sunulan ilk Kovid-19 ilacı olma özelliğini taşıyor. ABD'de yapılan çalışmalarda ilacın, virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatmayı ve can kaybı riskini yarıya düşürdüğü belirtilmişti. Kovid-19 tedavi rehberine alınan Molnupiravir'in, eczanelerde satılmayacağı, evde tedavi gören hastalara ücretsiz verileceği kaydedildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Molnupiravir ilacı ile ilgili, "İngiltere'de onay verilmiş olan bir ilaç ve bu ilaçla ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle ilk defa zorunlu lisans verildi. Yani ülkemizde bunu bütün firmalara da bildirdik; bu ilaçla ilgili bize müracaat edebileceklerini, zorunlu ruhsat kapsamında değerlendireceğimizi, ruhsat vereceğimizi devamında da vatandaşımızı bu ilaçla erken dönemde buluşturacağımızı ifade ettik" demişti.