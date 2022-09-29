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Giriş Tarihi: 30.9.2022

Kovid-19 kişilik değişikliğine yol açıyor

Kovid-19 kişilik değişikliğine yol açıyor
ABD'de yapılan bir araştırmada, Kovid-19 salgınının özellikle genç yetişkinlerde kişilik değişikliklerine neden olduğu ortaya çıktı. Florida Eyalet Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yürütülen araştırma kapsamında, Kovid-19 salgınının kişilik üzerindeki etkileri incelendi. 7 bin 109 kişinin boylamsal kişilik değerlendirmelerini inceleyen araştırmacılar, "nevrotiklik, dışa dönüklük, açıklık, uyumluluk ve sorumlu hareket etme" olmak üzere, beş faktörlü model kişilik özelliklerini karşılaştırdı. Araştırmada, salgından sonraki aşamalarda genç yetişkinlerin daha huysuz, strese daha yatkın, daha az işbirlikçi ve güvenen ve daha az sorumlu hale geldiği ortaya çıktı. Bu kişilik değişikliklerinin geçici mi yoksa kalıcı mı olacağı ise henüz bilinmiyor.

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Kovid-19 kişilik değişikliğine yol açıyor
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