Kovid-19 sonrası ortaya çıkan hastalıklar mercek altında

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH), Kovid salgını sonrasında ortaya çıkan ve hastalığı geçirmiş kişilerde uzun süreli görülen etkileri tedavi edebilmek üzere çalışmalara başladı. NIH, Recover adı verilen proje tedavi çalışmaları için 1 milyar 150 milyon dolar bütçe ayırdı. Amaç, Kovid-19 denilen ve milyonlarca kişiyi etkileyen rahatsızlıkları gidermek. Uzmanlar, yapılacak çalışmanın son derece önemli olduğunu belirtiyor. Çünkü Kovid'in uzun etkileri nedeniyle rahatsızlık yaşayan çok sayıda kişi, geçerliliği olmayan kanıtlanmamış yöntemlerle yetkisiz kişiler tarafından tedavi ediliyor. Bilim insanları, Kovid-19 sonrası 200 civarında farklı semptomun bulunduğunu belirtiyor.