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Giriş Tarihi: 16.12.2021

Kovid-19’da 19 bin 872 yeni vaka, 193 vefat

ANKARA
Kovid-19’da 19 bin 872 yeni vaka, 193 vefat
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 239 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82.22, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91.17 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 122 milyon 37 bin 127 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Aşının sonuçlarını biliyoruz: Kişiyi koruma altına alıyor ve hastalığın genelde hafif geçirilmesini sağlıyor. Bu kadar mı? Hepsi sağlıkla mı ilgili? Değil. Aşı, toplumsal hayatın normale dönmesini kolaylaştırıyor, önünü açıyor. Hayatı desteklemek için de eksik aşılarınızı olun."

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Kovid-19’da 19 bin 872 yeni vaka, 193 vefat
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