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Giriş Tarihi: 10.4.2022

Kovid-19’da 6 bin 986 yeni vaka, 35 vefat

ANKARA
Kovid-19’da 6 bin 986 yeni vaka, 35 vefat
Türkiye'de dün 186 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı. 35 kişi hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 8 bin 825 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.11 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 206 bin 133 doza yükseldi. 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

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Kovid-19’da 6 bin 986 yeni vaka, 35 vefat
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