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Giriş Tarihi: 7.7.2022

Kovid-19’da vaka sayısı 8 kat arttı

Kovid-19’da vaka sayısı 8 kat arttı
Sağlık Bakanlığı'nın haftalık açıkladığı Kovid-19 verilerine göre, özellikle son haftalarda vaka sayılarında dikkat çekici artış yaşandı.
Haziranın ilk haftalık verilerini içeren 30 Mayıs- 5 Haziran'da 7 bin 322 kişinin testi pozitif çıkarken, 19 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 7 bin 843 oldu. 6-12 Haziran haftasında 7 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 20 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 241 kişi ise iyileşti. 13-19 Haziran'da vaka sayıları 10 bin 954, vefat sayısı 19, iyileşenlerin sayısı da 7 bin 653 olarak kaydedildi.

7 BİNDEN 57 BİNE ÇIKTI
Kovid-19 vaka sayıları 20-26 Haziran haftasına gelindiğinde 26 bin 635'e yükseldi. Bu hafta aralığında 17 kişi yaşamını yitirdi, 11 bin 256 kişi ise iyileşti. 27 Haziran-3 Temmuz'da ise 57 bin 113 kişinin testi pozitif çıktı, 25 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 478 oldu. Günlük vaka sayısı 10 bine dayanırken 30 Mayıs-5 Haziran'a kıyasla vakalarda yaklaşık 8 kat artış görüldü.

SALGININ HIZI 1.35
Vakaların bayram ve yaz tatili nedeniyle Anadolu illerine yayılması endişesi yaşanırken, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre salgının üreme hızı 1'in üstüne çıkıp 1.35'e ulaştı. Hastanelere başvuran vakaların çoğunluğundaki belirtiler grip ile aynı. Bu nedenle büyük bir grubun da grip olduğunu düşünerek teste gitmediği belirtiliyor.

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Kovid-19’da vaka sayısı 8 kat arttı
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