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Giriş Tarihi: 3.12.2021

Kovid-19’dan 192 vefat 21 bin 747 yeni vaka

Kovid-19’dan 192 vefat 21 bin 747 yeni vaka
TÜRKİYE'DE son 24 saatte 354 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 747 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 22 bin 284 oldu. 18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81.44, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90.73 olarak kayıtlara geçti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, "Salgın hayatı değiştirdi, salgın boyunca da değişimler yaşadık. Bu değişimlerden biri, aşının bulunmasıyla önlemlerin kısmen esnekleşmesi oldu. Bugün, hayat kalitelerimiz için aşıya çok önem vermeliyiz. Tıpkı ilk günlerde tedbirlere verdiğimiz önem kadar. Ve dikkatli olmalıyız" dedi. ANKARA

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Kovid-19’dan 192 vefat 21 bin 747 yeni vaka
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