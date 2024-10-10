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Giriş Tarihi: 11.10.2024

Kovid 19’dan sonraki 3 yıla dikkat

AA
Kovid 19’dan sonraki 3 yıla dikkat
ABD'de araştırmacılar, Kovid-19'a yakalananların sonraki 3 yılda kalp krizi, felç ve ölüm riskinin, bu hastalığı geçirmeyenlere kıyasla iki kat fazla olduğunu tespit etti. Araştırmanın bulguları "Atherosclerosis, Thrombosis, and Vascular Biology" dergisinde yayımlandı. 250 bin kişinin sağlık kayıtlarını incelendi. Araştırmacılar, 2020'de Kovid-19'a yakalanan hastaların kayıtlarıyla aynı dönemde hastalığa yakalanmayan 222 binden fazla kişinin kayıtlarını karşılaştırdı. Kayıtlara göre, 2020'de, Kovid-19 aşıları çıkmadan önce hastalığa yakalanan 11 binden fazla kişinin bulunduğunu aktaran araştırmacılar, bu kişilerin sonraki üç yıl boyunca hastalığa yakalanmayanlara kıyasla kalp krizi, felç ve ölüm riskinin iki kat daha fazla olduğunu belirtti.

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Kovid 19’dan sonraki 3 yıla dikkat
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