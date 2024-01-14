Kovid-19’la savaşını ölümsüzleştiren fotoğraf tutkunu diş hekimi uğurlandı! Sağlık Bakanı Koca başsağlığı mesajı yayınladı

Kütahya Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli Dt. Binnur Gültekin(46) 2 hafta önce aniden fenalaşması üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. Beyin kanaması geçirdiği teşhisi ile 2 haftadan beri tedavi edilen genç diş hekimi doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı ve yaşam savaşını kaybetti.

GÖZ YAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Ulu Cami'ye getirilen Gültekin'in cenazesi, İl Müftüsü İrfan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Sultanbağı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine, Gültekin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, İl Sağlık Müdürü Dr.Ertuğrul Ünkoç, Hastane Başhekimi Dr.Öğretim Üyesi Serkan Telli, meslektaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

SAĞLIK BAKANI KOCA MESAJ PAYLAŞIMI İLE ÜZÜNTÜLERİNİ DİLE GETİRDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Sağlık çalışanlarımızın Covid-19'la mücadelesini yoğun bakım ünitelerinden filyasyonlara dek yüzlerce fotoğrafla belgeleyen arkadaşımız, Diş Hekimi Binnur Gültekin'i kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyorum. Binnur Hanım, mekânınız cennet olsun." dedi.

KOVİD SALGININI 1000 KARE İLE ÖLÜMSÜZLEŞTİRMİŞTİ

Fotoğrafçılığa olan yeteneklerini Kütahya Fotoğraf Sanatçıları Derneğinde aktif olarak çalışmaları ile sürdüren bir çocuk annesi Binnur Gültekin, Kütahya'daki sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesini meslektaşı Diş hekimi Efkan Oğur'la çektikleri 1000 kareyle ölümsüzleştirmişti.