Kovid aşıları kalp yetmezliğinden koruyor

İngiliz Guardian gazetesinde yayınlanan bir araştırmada AstraZeneca, Moderna ve Biontech Kovid-19 aşılarının virüse bağlı kalp yetmezliği ve kan pıhtılaşması riskini azalttığı belirlendi. Araştırma kapsamında İngiltere, İspanya ve Estonya'da 20 milyondan fazla insanın sağlık kayıtları analiz edildi. Araştırmanın sonuçlarına göre aşılar hastalığın ciddi kardiyovasküler komplikasyonlarına karşı koruduğuna dair tutarlı kanıtlar elde edildi. Araştırmaya öncülük eden Oxford Üniversitesi'nde Daniel Prieto-Alhambra, "Çok geniş katılımlı bir çalışma yaptık. Elde ettiğimiz sonuçlar, aşılanan kişilerin Kovid sonrası bu komplikasyonlara yakalanma riskinin çok daha düşük olduğu yöndedir" dedi.