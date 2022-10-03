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Giriş Tarihi: 4.10.2022

Kovid en çok erkekleri vurdu

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
TÜRK Toraks Derneği'nin, TURCOVID-19 ile toplanan verilerin analizleriyle çok merkezli olarak yürüttüğü ve kovid-19'un uzun dönem etkilerini araştıran çalışmaları dikkat çekici. Araştırmalarda kovid-19'un en çok erkekleri vurduğu ortaya çıkarken, sigara içenlerin ölüm oranı içmeyenlerden yüksek bulundu. 65 yaşından büyük olanlarda, erkeklerde ve yandaş hastalık olarak da kanser, KOAH, kalp veya şeker hastalığı olan hastaların ölüm oranı yüksekti. Ölümlerin yüzde 63.3'ünün taburculuktan sonraki ilk 6 ayda gerçekleştiği görüldü. Araştırmalarda hatırmatma doz aşılarının önemine de vurgu yapıldı.

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Kovid en çok erkekleri vurdu
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