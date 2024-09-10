Kovid genç beyinleri erken yaşlandırdı

ABD'de yapılan bir çalışma, Kovid- 19 pandemisinin gençlerin beyinlerini erken yaşlandırmış olabileceğini ortaya koydu. Euronews'te yer alan habere göre, pandemi sırasında birçok insan sınırlı sosyal etkileşim nedeniyle günlük yaşamlarında aksamalar yaşadı. Bunun özellikle gençlerin refahını etkilediği görüldü. Washington Üniversitesi'nin çalışması, Kovid-19 pandemisinin ergenlerin beyin gelişiminde olağan dışı değişikliklere yol açarak beyin olgunlaşmasını hızlandırmış olabileceğini ortaya koydu. Çalışmanın başyazarı Neva Corrigan "Kovid-19 sonrası verilerimizde kortikal kalınlığın pandemi öncesi modellerden beklenenden çok daha düşük olduğunu görünce gerçekten şaşırdık ve bu düşük kalınlığın kadınlarda erkeklere göre daha belirgin ve beyinde çok daha fazla bölgede olduğunu gördük" dedi.