Kovid göze de düşman!

BİLİM insanlarının yaptığı bir araştırmada, Kovid-19'un, gözün arka tabakasını oluşturan ve görmemizi sağlayan retina tabakasını tutup, damarı tıkayıp görme kaybına kadar gidebilen yan etkilere neden olabildiği ortaya konuldu. Lancet dergisinde yayımlanan çalışmada hastaların yaklaşık yüzde 10'unda kanamalar, damar yapılarında kalınlaşma ve kıvrılmalar görüldü. "Kovid-19 olan hastalarda solunum ve damarsal problemlere bağlı sorunlar görülüyor" diyen Göz Vakfı Hastaneleri Direktörü, Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Yeniad, koronavirüsün göz sağlığımızı nasıl etkilediğini anlattı: Virüsün hava yolu ile bulaştığı ve gözün her türlü bulaşa açık olması nedeni ile virüs ile gözün birçok asemptomatik hastada da ilişkide olduğu düşünülebilir. Hastalar sıklıkla ani görme kaybı veya görme bulanıklığı ile kliniğe başvururlar. Muayenelerde retina damarlarından sızan, kanama ve ödem tespit edilir. Görme merkezine yakın bir damarda tıkanıklık olması görmenin kalıcı azalmasına neden olur. Damar tıkanıklığının hangi bölgede ve olacağının bilinmesi mümkün değildir. Bu nedenle erken tanı son derece önemlidir. Tanı sonrası göz içine iğne veya lazer yapılması gerekmektedir. Ağır Kovid-19 geçirenlerin göz damarlarını kontrol ettirmeleri gerekir.