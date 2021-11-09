Kovid işitme kaybı yapıyor

KOVID-19 virüsü, varyantlarının ortaya çıkmasıyla farklı rahatsızlıkları da beraberinde getirebiliyor. Koronavirüs tedavi edildikten sonra gelişebilen bu rahatsızlıklardan birinin de ani işitme kaybı olduğu ortaya çıktı. İstanbul Özel Gazi Hastanesi Kulak, Burun ve Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Arif Şanlı, "Kovid-19, direkt sinir dokusunu tutarak veya kan yoluyla iç kulağa ulaşarak ani işitme kaybı yapabilir. Acil bir durumdur ve derhal tedavi edilmeli. Kovid-19'a bağlı iki taraflı ani işitme kaybı yaşayan 71 yaşında kadın bir haskamız oldu" dedi.