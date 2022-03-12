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Giriş Tarihi: 12.3.2022

Kovid ölümleri 18 milyonu aştı

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Kovid ölümleri 18 milyonu aştı

ABD’li araştırmacılar, dünya çapında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, resmi verilerin 3 katından fazla olduğunu ortaya çıkardı

Küresel çaptaki bir araştırma, yeni tip koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin olası sayısını ortaya kondu. BBC'nin haberine göre araştırmacılar, dünyada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, resmi verilerin üç katı olan 18 milyondan fazla olduğunu değerlendiriyor. Araştırma, ABD'nin Washington Üniversitesi bünyesindeki "Kovid-19 ek ölümler ekibi" tarafından yapıldı. 191 ülkeyi kapsayan çalışmaya, "Küresel gerçek ölüm verisi" adı verildi. Çalışmada, direkt virüs kaynaklı ölümler kadar enfeksiyona bağlı ölümler de dikkate alındı.

100 BİNDE 120 KİŞİ
Araştırma, salgın öncesi yılların ölüm ortalamaları ile salgın dönemindeki ölüm ortalamalarının karşılaştırılması üzerine kuruldu. Bu hesabı yapabilmek için ekip, Dünya Ölüm Veritabanı, Avrupa İstatistik Kurumu gibi resmi kurum verilerini kullandı. Veriler, ülke ve bölge bazlı olarak dramatik farklılıklar gösterse de küresel olarak ölüm oranı, 100 bin kişide 120 kişi olarak tespit edildi. Bu, 2020'nin başından 2021'in sonuna kadar olan iki yıllık sürede 18.2 milyon kişinin Kovid nedeniyle hayatını kaybettiğini gösterdi. Resmi veriler, küresel çapta 5.9 milyon kişinin hastalık nedeniyle öldüğünü ortaya koyuyordu. Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, en yüksek ölüm oranları, Latin Amerika ülkeleri ile Avrupa ve Sahraaltı Afrika'da kaydedildi.
Öte yandan Kovid-19'un Deltacron adı verilen yeni varyantının ABD ve Avrupa'da en az 17 kişide görüldüğü bildirildi.

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Kovid ölümleri 18 milyonu aştı
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