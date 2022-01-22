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Giriş Tarihi: 22.1.2022

Kovid’den ölenler için 1 milyar lira hayat sigortası ödendi

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Pandemi hem Türkiye'de hem de dünyada sağlık ve hayat sigortalarına olan talebi artırdı. Tamamlayıcı sağlık sigortası ve sigortalı sayısında yaklaşık yüzde 35 artış gerçekleşti. Kovid-19 nedeniyle oluşan vefat durumları da teminat kapsamında bulunuyor. Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenler için yakınlarına 2020'de 303 milyon lira, 2021'de 625 milyon lira tazminat ödendi. Böylece toplam ödenen hayat sigortası tazminatı tutarı 1 milyar liraya yaklaştı.
Türkiye Sigorta Birliği yetkilileri, ödemelerde vefat edenin aşı durumuna bakılmadığını belirterek, "Bu süreçte sigorta şirketleri vatandaşın yanında olmak için normalde hayat sigortası kapsamında tazminat değerlendirmesi de yapmadı. Hayat sigortası kapsamında sadece intihar durumunda ödeme yapılmıyor. Aşı olmaması intihar anlamına gelmez. Kasıtlı olarak hayatına son verme söz konusu değil. Poliçe özel şartlarında aşı olmazsanız ödeme yapılmayacağına dair bir hüküm bulunmuyor. Hiç kimse sigortadan para almak için ölmez" dedi.

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Kovid’den ölenler için 1 milyar lira hayat sigortası ödendi
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