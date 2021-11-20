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Giriş Tarihi: 20.11.2021

Kovid’e yakalanan gebelerde prematüre doğumlar artıyor

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kovid’e yakalanan gebelerde prematüre doğumlar artıyor
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Merih Çetinkaya, yeni tip koronavirüse yakalanan her 4 gebeden birinin prematüre doğum yaptığını söyledi. Delta varyantının en önemli özelliklerinden birinin gebeleri ağır şekilde etkilemeye başlaması olduğunu aktaran Çetinkaya, özellikle yoğun bakıma yatan ve hayatını kaybeden gebe sayısında anlamlı artışlar olduğunu dile getirdi. Ciddi Kovid-19 enfeksiyonu nedeniyle yoğun bakıma yatırılan annelerin doğan bebeklerinin de hastanede daha uzun süre yatmak zorunda kaldığını vurgulayan Çetinkaya, Sağlık Bakanlığı'nın son genelgesine göre tüm gebe kadınların bir an önce aşılanması gerektiğini bildirdi.

ANNE SÜTÜ ÖNEMLİ
Annelerin hem kendi hem de karnındaki bebeklerinin sağlığı için aşının önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Çetinkaya, "Koronavirüs erken doğuma neden oluyor. Yapılan araştırmalara göre, gebelerin bağışıklığı baskılayıcı durumları diğer bireylere göre fazla. Gebeler 'salgın var' diye hastaneye gitmemezlik yapmasınlar, kontrollerini zamanında yaptırsınlar, aşılarını olsunlar, sağlıklı beslenip, fiziksel aktiviteyi artırsınlar ve mutlaka izole olsunlar. Aynıca anne sütü Kovid-19'a ve birçok hastalığa karşı koruyucu. Gebelik döneminde aşı olan ya da Kovid-19'u geçiren anneler, sütü aracılığıyla bebeğe koruyucu antikor geçiriyor" dedi.

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Kovid’e yakalanan gebelerde prematüre doğumlar artıyor
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