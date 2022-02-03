Kovid’e yakalanınca 2’nci uzaklaştırmayı imzalayamadı, öldü

SamsunKavak'ta, 3 çocuk annesi Gülbahar Kaya'yı bıçaklayarak öldüren eşi Bahri Kaya (44) ile bıçağı verdiği öne sürülen annesi Zahide Kaya tutuklandı. Olay şöyle yaşandı: Bahri Kaya, uzaklaştırma kararının bittiği önceki günün akşamı evine gitti. Pusuda bekleyen Bahri Kaya, kayınvalidesi eve girdiği sırada peşinden girip, eşi ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından yanında getirdiği bıçağı çıkaran Bahri Kaya, eşini 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Gülbahar Kaya'nın, geçen 14 Ocak'ta da boşanma davası açtığı, ayrıca ölmeden bir gün önce, avukatı aracılığıyla bir aylık daha uzaklaştırma kararı aldığı ancak, koronavirüse yakalandığı için evde karantinada olduğundan, kararı imzalamaya gidemediği belirlendi. Bahri Kaya'nın ifadesinde, çocuklarını özlediğini, eve barışmak için gittiğini, ancak aralarında tartışma çıkınca kendini kaybettiğini söylediği öğrenildi.