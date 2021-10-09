Kovid’i yendi akciğer nakliyle hayat buldu

İstanbul Beylikdüzü
'nde yaşayan mühendis Arda Uzun (37) 10 yıl önce akciğer rahatsızlığıyla karşı karşıya kaldı. Yıllarca akciğer nakli olabilmek için sıra bekledi. Geçen yıl kasımda koronavirüse yakalandı. Bir ay sonra babasını koronavirüsten kaybetti. 2 Eylül'de akciğer nakli için müjdeli haberi alan Uzun koronavirüsü yendikten sonra Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen akciğer nakli operasyonuyla sağlığına kavuştu. Çorabını bile giyemeyecek hale gelmişken yeniden hayata bağlanan Uzun, "Organ bulunmadığı için hayatını kaybeden binlerce insan var. Ben de onlardan bir tanesi olabilirdim" dedi. Uzun 2017'nin Şubat ayında 'Organ Bekleme Listesi'ne alınmıştı.