Kovid’liyken doğum yapan anneden hamilelere aşı çağrısı
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SİVAS'TA 32 haftalık hamile olan Hatice Koçak (27), 24 Aralık'ta Kovid-19'a yakalanınca hastaneye yatırıldı. Koçak'ın hastanede durumu ağırlaşınca 29 Aralık'ta anestezi yoğun bakım servisine alınmasına karar verildi. Doktorlar Koçak'a sezaryenle doğum yaptırdı. Koçak'ın yoğun bakımda tedavisi sürerken bebek yeni doğan yoğun bakım ünitesine alındı. Tedavisi tamamlanan ve taburcu edilen Koçak, 10 gün sonra ilk kez oğlunu kucağına aldı. Anne Koçak, "Çok zor bir süreç geçirdim, anlatmak dahi istemiyorum. Bütün gebeler kesinlikle aşısını yaptırsın. 10 gün sonra evladımı ilk kez görüp kucağıma aldım, çok değişik duygular içindeyim. Anlatılacak gibi değil, bunun bir tarifi yok" dedi. AA