Kovulduğu eğlence mekanını kurşunladı! Aynı gün yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay dün sabah saat 08.15 sıralarında Bağcılar İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Polisin tespitlerine göre; S.Y.'nin işlettiği eğlence mekanına ateş açıldı. Adrese çok sayıda mermi isabet etti. Olay yerinde iki adet boş kovan bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; adrese seyir halinde ilerleyen bir aracın içerisinden iki kişi tarafından "Uzi" olarak adlandırılan silahla ve normal silahla rastgele ateş açıldığını tespit etti. Olayı gerçekleştiren B.Ç., aynı gün içerisinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından söz konusu silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

MEKANDAN ÇIKARILMIŞLAR

Olayın perde arkası da kısa süre içerisinde ortaya çıkarıldı. Söz konusu eğlence mekanında bir süre eğlenen B.Ç. ve arkadaşlarını, iş yeri işletmecesinin çok ses yaptıkları gerekçesiyle mekandan çıkardığı ve olayın bu nedenle yaşandığı tespit edildi. Gözaltına alınan B.Ç. isimli kişi "Mala Zarar Vermek, Meskun Mahalde Ateş Etmek, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.