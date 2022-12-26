Haberler Yaşam Haberleri Kovulduğu eğlence mekanını kurşunladı! Aynı gün yakaladılar
Giriş Tarihi: 26.12.2022 13:08 Son Güncelleme: 26.12.2022 13:31

Kovulduğu eğlence mekanını kurşunladı! Aynı gün yakaladılar

İstanbul’da fazla ses yaptığı için kovulduğu eğlence mekanını “Uzi” ile kurşunlayan bir kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından aynı gün yakalandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Kovulduğu eğlence mekanını kurşunladı! Aynı gün yakaladılar

İstanbul Emniyeti'ni harekete geçiren olay dün sabah saat 08.15 sıralarında Bağcılar İlçesi Hürriyet Mahallesi'nde yaşandı. Polisin tespitlerine göre; S.Y.'nin işlettiği eğlence mekanına ateş açıldı. Adrese çok sayıda mermi isabet etti. Olay yerinde iki adet boş kovan bulundu. Güvenlik kamera görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye alan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; adrese seyir halinde ilerleyen bir aracın içerisinden iki kişi tarafından "Uzi" olarak adlandırılan silahla ve normal silahla rastgele ateş açıldığını tespit etti. Olayı gerçekleştiren B.Ç., aynı gün içerisinde Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından söz konusu silahlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

MEKANDAN ÇIKARILMIŞLAR

Olayın perde arkası da kısa süre içerisinde ortaya çıkarıldı. Söz konusu eğlence mekanında bir süre eğlenen B.Ç. ve arkadaşlarını, iş yeri işletmecesinin çok ses yaptıkları gerekçesiyle mekandan çıkardığı ve olayın bu nedenle yaşandığı tespit edildi. Gözaltına alınan B.Ç. isimli kişi "Mala Zarar Vermek, Meskun Mahalde Ateş Etmek, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT SON DAKİKA: Kabine Toplantısı'ndan önce yaş sınırı ve staj mesajı! EYT şartları ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'a döndü
Emekli maaşı 2023 için asgari ücret formülü! Emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte hesaplama tablosu
Dehşetin izlerini vücudunda taşıyor! Yeni evli kadın kabusu yaşadı
Ankara Şehir Hastanesi'nde dünyaya parmak ısırtan operasyon! 5 birim topladı: Özel ekip kuruldu
SON DAKİKA: Ticaret Bakanı Muş'tan asgari ücret sonrası marketlere sert uyarı: Haksız fiyat artışlarına müsaade etmeyeceğiz
Arkadaşım Ramses
Böyle yanmaz, molotof atsaydın Halk TV!
Yine gündemi kaçırmışım
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Borsa İstanbul'da Erdoğan rüzgarı! Yeni rekor geldi
ARKADAŞINA GÖNDER
Kovulduğu eğlence mekanını kurşunladı! Aynı gün yakaladılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA