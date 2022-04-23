Haberler Yaşam Haberleri Köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi
Giriş Tarihi: 24.4.2022

Köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

CEVDET ÖZDEMİR CEVDET ÖZDEMİR
Köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi

Türk Hava Yolları (THY) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Ordu ve Giresun'un köylerinde yaşayan 46 çocuğu havacılıkla tanıştırdı.

THY'nin Ordu-Giresun ofisinin hayata geçirdiği proje kapsamında Ordu'nun Yokuşdibi ve Giresun'un Çatak Köyü İlköğretim Okulları'nda eğitim gören ve yaşları 10 ile 12 arasında değişen 46 çocuk havacılıkla tanıştı.



THY'nin İstanbul'dan Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yapan ve bugün için sefer sayısı TK1920 olarak belirlenen uçağa kendi isimlerine düzenlenmiş biniş kartları ile binen çocuklar, pilotlar ve kabin memurlarıyla tanışarak derste çizdikleri havacılık temalı resimleri uçuş ekiplerine hediye ettiler.



İlk kez bindikleri uçağı yakından inceleme fırsatı bulan uçuş ekiplerine merak ettikleri soruları soran çocuklar, ardından Ordu-Giresun Havalimanı'nda THY çalışanları ile birlikte uçuş kontrol kulesinden yer hizmetlerine kadar havacılığı deneyimlediler.



Çocuklar daha sonra Ordu Boztepe'yi ve Giresun Kalesi'ni gezdiler.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika! Çavuşoğlu: Rusya'dan Suriye'ye giden uçaklara hava sahasını kapattık
Bakan Çavuşoğlu Türkiye aleyhine slogan atan protestoculara cevabını verdi! Yaptığı hareket damga vurdu
Son dakika haberi: Emekli bayram ikramiyeleri için ödeme tarihi belli oldu: Emekli Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Başkan Erdoğan iftar sonrası esnaf ve vatandaşlarla çay içti
Dünyanın gündemine oturan 'Teravih Treni' görüntüsü: O imam SABAH'a konuştu: Ailecek gelmeye başladılar
Son dakika! AK Partili Çelik'ten HDP'li Paylan'ın "1915 provokasyonuna" tepki
Son dakika: Trabzonspor 3 puan hasretini dindirdi! Adana Demirspor, Fırtına’ya engel olamadı…
TBMM'de renkli dakikalar! Çocuklar 'Hayır' oyu verince Mustafa Şentop Özgür Özel'e seslenerek espriyi patlattı!
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! 104 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika: CHP'deki 'rant kavgası' kızıştı! Eski Menemen Belediye Başkanı: 3 maymunu oynadılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Köy çocuklarına 23 Nisan sürprizi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA