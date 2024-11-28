Köy evi yandı, baba ve engelli oğlu öldü

Kastamonu'da iki katlı bir köy evinde çıkan yangında, baba ve engelli oğlu ölürken, diğer oğlu ise yaralı kurtarıldı. Yangında ayrıca 60'a yakında keçi telef oldu. Sabri Gizli'ye (80) ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangından yaralı olarak kurtarılan Şahin Gizli (45) tedavi altına alındı. Şahin Gizli'nin, evde babası Sabri Gizli ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin bulunduğunu söylemesi üzerine ekipler, çalışma başlattı. Çalışmalarda Sabri Gizli ve engelli kardeşi Salih Gizli'nin cansız bedenine ulaşıldı.